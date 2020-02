Een 55-jarige Rotterdammer is donderdagochtend aangehouden nadat hij eerder die ochtend een 70-jarige man neerstak in een woning aan de Wieldrechtstraat in Rotterdam, zo meldt de politie via Twitter.

Het slachtoffer raakte lichtgewond bij het steekincident. Het is nog onbekend hoe het met hem gaat.

De dader werd dezelfde ochtend nog aangehouden. Het is nog onbekend waarom hij het slachtoffer neerstak.