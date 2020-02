Voetgangers die tussen juli en november door de Maastunnel in Rotterdam willen, krijgen een leenfiets zodat ze tijdens werkzaamheden aan de voetgangerstunnel door het fietsgedeelte kunnen rijden, meldt de gemeente aan RTV Rijnmond.

De tunnel is wegens werkzaamheden tot november gesloten voor voetgangers. Het gedeelte voor fietsers is echter al in juli klaar. De gemeente heeft daarom voorgesteld om leenfietsen in te zetten, zodat fietsers en voetgangers elkaar niet tot last zijn in de tunnel.

De leenfietsen kunnen door de voetgangers aan het begin van de tunnel worden gepakt. Aan het einde van de tunnel leveren ze de fiets vervolgens weer in. De leenfietsen zijn alleen bedoeld om overdag gebruikt te worden. In de avonduren mogen fietsers en voetgangers wel gezamenlijk door de tunnel.

De renovatie aan de tunnel werd in januari aangekondigd door de gemeente. Wethouder Henriëtte Edens laat aan RTV Rijnmond weten dat de werkzaamheden op schema liggen. De renovatie bestaat uit het vervangen van de vloer van de fietstunnel, oude tegels, verlichting en veiligheidscamera's.