Een veertigjarige verdachte van een steekincident in augustus vorig jaar is maandag door de politie opgepakt op de Dordtselaan in de Rotterdamse Millinxbuurt.

Het incident gebeurde vrijdag 9 augustus voor de deur van een restaurant op de hoek van de Dordtselaan en Maretakstraat. Twee mannen kregen onenigheid, waarna een van de twee de ander met een mes in de arm stak. Waardoor de mannen ruzie kregen en of ze elkaar al kenden is nog onduidelijk.

Begin februari toonde de politie beelden van de verdachte via opsporingsprogramma Bureau Rijnmond, waarna er meerdere tips via sociale media binnenkwamen. Dit leidde uiteindelijk tot aanhouding van de veertigjarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats.