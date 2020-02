Een vijftienjarige hoofdverdachte van een steekincident op de Rotterdamse Pleinweg op 22 januari, is maandag aangehouden in zijn ouderlijk huis op de Dordtselaan. De politie hield vorige week al tien andere verdachten aan.

Bij het incident werd een zeventienjarige jongen in zijn rug gestoken nadat er ruzie tussen een groep jongeren was ontstaan. De ruzie mondde uit in een vechtpartij waarbij de jongen werd geslagen. Toen hij probeerde weg te vluchten, werd hij in zijn rug gestoken.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de vijftienjarige verdachte een grote rol speelde bij dit steekincident waarbij het slachtoffer ernstig gewond raakte. De politie benoemt dat hij de hoofdverdachte in het onderzoek is. Agenten doorzochten de woning waarin de jongen woont. In zijn slaapkamer werden twee boksbeugels aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen.

De verdachte wordt later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris. De jongen is de elfde verdachte die in het onderzoek is aangehouden. Woensdag werden zes Rotterdammers tussen de zestien en achttien jaar oud aangehouden.

Donderdagochtend verrichtte de politie nog vier arrestaties. Er werden twee jongens van zeventien en een jongen van achttien jaar aangehouden. Een verdachte van zeventien jaar oud meldde zich later die ochtend bij het politiebureau. In de woningen van die verdachten werden messen aangetroffen.