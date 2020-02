Een vijftigjarige man die maandagavond met een mes over de Westzeedijk in Rotterdam liep, is door de politie met behulp van pepperspray aangehouden. Hij had automobilisten lastiggevallen en de banden van meerdere auto's lekgestoken.

De politie kreeg maandagavond rond 20.00 uur een melding over de man. Hij zou automobilisten hebben lastiggevallen door aan de portieren van hun auto's te trekken. Ook zou hij banden van meerdere auto's hebben lekgestoken.

Toen agenten op onderzoek uitgingen, troffen ze hem aan in de Watergeusstraat. Omdat hij niet tijdens zijn aanhouding niet meewerkte, gebruikten de agenten pepperspray om hem alsnog te kunnen arresteren.

Meerdere automobilisten hebben aangifte van vernieling gedaan. De politie is op zoek naar getuigen en andere mensen die zijn lastiggevallen door de verdachte.