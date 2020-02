Een man heeft maandagavond een gewapende overval gepleegd op een massagesalon aan de Schiedamseweg Beneden in Rotterdam-West. Hij is nog voortvluchtig.

Tussen 21.30 en 22.00 uur kwam de man de zaak binnen. Hij beroofde het personeel onder bedreiging van een mes, waarna hij vluchtte. Het is nog onbekend hoeveel geld de man afhandig heeft gemaakt.

De politie is nog op zoek naar de dader en hoopt in contact te komen met getuigen om meer over het incident te weten te komen.