Een automobilist die met hoge snelheid van de politie probeerde te ontsnappen in Rotterdam, is aangehouden voor drugsbezit. Hij probeerde een zak met harddrugs uit het raam te gooien terwijl hij wegreed, maar de politie vond deze.

De man kreeg een stopteken op de Rochussenstraat. Zijn antwoord hierop was om gas te geven en met 120 kilometer per uur te proberen weg te komen.

Hij reed zich echter vast in een file in de Statentunnel, waardoor hij gepakt kon worden.

Het rijbewijs van de man is ingevorderd omdat hij na correcties 57 kilometer per uur te hard had gereden.