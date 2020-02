In de Rotterdamse wijk Lombardijen zaten zaterdagavond 2.250 huishoudens zonder stroom door een brand in een elektriciteitshuisje, zo meldt RTV Rijnmond. Ook de straatverlichting was gedoofd.

De oorzaak van de brand in het elektriciteitshuisje aan de Sapphorstraat is niet bekend, de brandweer is met groot materieel ter plaatse geweest.

Monteurs van Stedin hebben rond 1.00 uur 's nachts 1.670 klanten weer aan stroom geholpen. Rond 2.20 uur was de stroomstoring volledig verholpen.