Een man is aangehouden toen hij bij de politie aangifte deed van de vermissing van zijn ID-kaart omdat hij nog een ontnemingsmaatregel had openstaan, meldt politie Rotterdam vrijdagavond.

De man stond niet ingeschreven bij een gemeente en gedroeg zich erg nerveus gedurende zijn aangifte. Toen agenten hem controleerden, bleek dat de man nog een ontnemingsmaatregel open had staan voor een hennepkwekerij waar hij in 2012 bij betrokken was.

Daarom moest de man bijna 5.500 euro betalen of een celstraf van zestig dagen uitzitten. De man kon de boete niet betalen en werd daarom aangehouden.