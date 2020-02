De Erasmus Universiteit Rotterdam en de Hogeschool Rotterdam gaan aangifte doen tegen studenten die racistische, antisemitische en seksistische beelden zouden hebben gedeeld in een besloten appgroep, melden Erasmus Magazine en Profielen vrijdag.

De hogeschool meldt ook een schorsing van de betrokken studenten te overwegen.

Studenten van de beide onderwijsinstellingen zouden op 8 februari tientallen beelden hebben gedeeld in een appgroep van derdejaars studenten van het Erasmus University College (EUC), dat onderdeel is van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het zou gaan om leden van roeivereniging Skadi, die zijn toegevoegd door een vriend die aan het EUC studeert.

"Onacceptabel", zegt het college van bestuur tegen Erasmus Magazine. Ook de president van roeivereniging Skadi zegt ervan geschrokken te zijn en het "verwerpelijk" te vinden. De roeivereniging is in overleg met de onderwijsinstellingen.

In de betreffende appgroep zitten ongeveer tweehonderd studenten. De studenten die de beelden hebben gedeeld, zouden maandag in een brief al hun excuses hebben aangeboden aan het EUC.

Profielen meldt dat in de week van 8 februari een soortelijk incident heeft plaatsgevonden. In een appgroep van studenten van de hogeschool zouden ook aanstootgevende beelden zijn gedeeld.