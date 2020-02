De gemeente Rotterdam en handhavers hebben woensdag acht bekeuringen uitgedeeld voor het verkeerd aanbieden van huisvuil in de Walravenbuurt.

Het onjuist aanbieden van huisvuil omvat onder meer het huisvuil te vroeg of te laat buiten zetten, het op of naast een container zetten, of grofvuil zonder afspraak op straat zetten.

Een boete voor een dergelijke overtreding is 125 euro.