Bij een ruzie in een woning aan de Goereesestraat in de Rotterdamse wijk Charlois zijn woensdagavond twee mensen gewond geraakt, meldt de politie via Twitter.

De politie rukte met vier eenheden en een politiehond uit om de situatie onder controle te krijgen.

Beide personen zijn in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen en vervolgens aangehouden voor mishandeling. Wat de relatie is tussen het tweetal is onbekend. Ook de aanleiding voor de ruzie moet nog blijken.