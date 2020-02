Theaterfestival De Parade komt dit jaar niet naar Rotterdam. De reden hiervoor is dat er in het Museumpark, waar het festival elk jaar staat, werkzaamheden zijn.

Het is de organisatie en de gemeente Rotterdam niet gelukt om een andere locatie te regelen. Geen van de onderzochte locaties, waaronder de Parkrade en het Heemraadsplein, bleek geschikt.

Het theaterfestival is van 29 mei tot en met 30 augustus en begint nu voor het eerst in Eindhoven. Daarna vervolgt De Parade zijn weg naar Den Haag, Utrecht en Amsterdam.

Het is de bedoeling dat De Parade in 2021 wel weer in Rotterdam zal neerstrijken.