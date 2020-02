Bij een aanrijding tussen een passagierstrein en een auto bij Schiedam is maandagavond een persoon om het leven gekomen, meldt Rijnmond Veilig.

Het is nog onbekend hoe het ongeluk kon plaatsvinden en hoe het slachtoffer is overleden. De politie is nog bezig met sporenonderzoek ter plaatse.

De trein reed in de richting van Delft toen de botsing plaatsvond. Door het ongeluk ontstond een brand, die inmiddels is geblust.

200 passagiers zijn uit de trein ontruimd en met pendelbussen naar stations gebracht.

Tussen Rotterdam en Delft rijden er in ieder geval tot 6.30 uur dinsdagochtend geen treinen vanwege het ongeval.

De NS zet snelbussen in tussen Schiedam Centrum en Delft Campus.