De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb gaat ouders van kinderen die voor de tweede keer worden aangehouden met een mes op zak, een boete opleggen van 2.500 euro. Dat zegt de burgemeester maandag tegen RTV Rijnmond.

De gemeente Rotterdam neemt met deze beslissing de gedachtegang van de gemeenten Nissewaard en Ridderkerk over. Beide gemeenten riepen eerder op tot een verbod op het dragen van messen door minderjarigen in heel Nederland.

De burgemeester is zelf bevoegd om een dwangsom op te leggen aan ouders. Volgens hem blijven de ouders uiteindelijk eindverantwoordelijke voor hun kinderen. Aboutaleb zegt in gesprek met de lokale omroep dat de reactie van sommige ouders zorgelijk is. Volgens hem reageren veel ouders "laconiek" wanneer de politie een mes aantreft bij kinderen.

"We gaan de ouders in de eerste aanleg waarschuwen. Bij de tweede keer krijgen ze een last onder dwangsom", aldus de burgemeester over de maatregel. Hoelang de maatregel van kracht blijft is niet bekend.