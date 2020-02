De spoedeisende hulp van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam was zaterdagmiddag enkele uren dicht door een ICT-storing, maar is inmiddels weer open. Ook operaties die tijdelijk waren uitgesteld, worden weer uitgevoerd.

Door de storing hadden ziekenhuismedewerkers tijdelijk geen toegang tot het elektronisch patiëntendossier en was het ziekenhuis niet telefonisch bereikbaar. Hetzelfde gold voor het Vlietland in Schiedam.

Mensen met spoed werden aangeraden om 112 te bellen. De alarmcentrale en ziekenhuizen in de regio waren op de hoogte van de storing en onderhielden daarover contact met het Franciscus Gasthuis.