Een medewerker van een avondwinkel aan de Schieweg in het Rotterdamse stadsdeel Noord is vrijdag rond 20.00 uur tegen de grond geslagen bij een overval door twee gewapende mannen.

Het tweetal was volledig in het zwart gekleed en had een bivakmuts op. Bewapend met een mes kwamen ze de avondwinkel binnen en sloegen ze de medewerker tegen de grond. Vervolgens sloegen ze met onbekende buit op de vlucht richting de Gordelweg.

De medewerker raakte lichtgewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

De politie was snel ter plaatse en zocht naar de daders in de omgeving van het incident. Daarbij werd ook het Vroesenpark tijdelijk afgezet. De zoekactie heeft echter nog niet tot de aanhouding van de verdachten geleid.

De politie hoopt getuigen van het incident te spreken.