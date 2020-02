Bij een steekincident op de Dorpsweg in de Rotterdamse wijk Charlois is zaterdag rond 5.45 uur een vrouw gewond geraakt, meldt de Politie Rotterdam via Twitter.

Agenten kwamen ter plaatse na een melding over een steekpartij maar troffen geen dader meer aan. De politie is naar hem of haar op zoek.

De vrouw is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. De aard van haar verwondingen is onbekend.