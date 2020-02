Bij twee steekincidenten in de Rotterdamse wijken Oude Noorden en Charlois zijn zaterdagochtend een man en een vrouw gewond geraakt.

Het eerste steekincident vond rond 5.45 uur plaats op de Dorpsweg in Charlois. De vrouw is behandeld door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht. De aard van haar verwondingen is niet bekend. De politie is nog op zoek naar de dader.

Rond 9.30 uur vond opnieuw een steekincident plaats, dit keer op de Zwartjanstraat in Oude Noorden. In een fastfoodrestaurant stak een man in op een andere man. Het slachtoffer raakte gewond, maar mocht na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis. Kort na het incident werd een dertigjarige man uit Rotterdam aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord.

De toedracht van beide incidenten is nog onbekend.