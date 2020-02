De politie heeft donderdagavond een 38-jarige man aangehouden in de buurt van Noordeinde in Rotterdam. De man wordt verdacht van het plegen van vier overvallen en een autodiefstal in januari en februari.

De eerste overval werd gepleegd op woensdagavond 29 januari op een supermarkt op het Prinsenplein in Rotterdam. Kort voor deze overval werd een auto gestolen. Een poging om een drogist op de Goudsesingel te overvallen mislukte, maar een dag later lukte het de dader wel om een tankstation op de Vredenoordkade te overvallen.

De vierde overval werd dinsdagavond 11 februari gepleegd, rond 19.00 uur. Het viel de politie op dat de werkwijze van de verdachte steeds overeenkwam. Een onderzoek naar de incidenten leverde een mogelijke verdachte op.

Agenten zetten donderdagavond de wijk af waar de verdachte verwacht werd. Even voor 19.30 uur kon hij worden aangehouden in de buurt van het Noordeinde. Hij stond op het punt om in een auto te stappen die kort voor de overval op het Prinsenplein was gestolen.

De politie heeft de auto in beslag genomen en stelt een onderzoek in naar de verdachte.