De politie heeft deze week een veertienjarige jongen aangehouden voor een gewapende straatroof op het Amelandseplein in de Rotterdamse wijk Charlois.

De jongen had samen met iemand anders een iPhone gekocht via Marktplaats en met de verkopers afgesproken om het apparaat in ontvangst te nemen op het Amelandseplein.

Ter plaatse trok een van de verdachten een vuurwapen uit zijn zak en zette hij het op het hoofd van de verkoper. Hij griste de telefoon uit zijn hand, waarna de verdachten op de vlucht sloegen.

Het onderzoek leidde al snel naar de veertienjarige jongen. Bij een doorzoeking van de woning waar hij verblijft, werden twee vuurwapens gevonden.

De wapens zijn in beslag genomen en de verdachte zit vast. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.