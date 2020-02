Een 23-jarige dronken beginnende bestuurder is in de nacht van woensdag op donderdag met zijn auto gecrasht op de Beijerlandselaan in de Rotterdamse wijk Feijenoord, meldt een wijkagent donderdag via Twitter.

De politie gaf de Rotterdamse automobilist een stopteken op de Groene Hilledijk, waarna de bestuurder gas gaf en de macht over het stuur verloor. Na de crash rende de Rotterdammer weg, maar hij kon na een korte achtervolging worden aangehouden.

Bij een blaastest bleek de verdachte zeven keer meer te hebben gedronken dan is toegestaan. Zijn rijbewijs is ingevorderd en de politie maakt een proces-verbaal op wegens gevaarlijk rijgedrag.