Arttenders en Studio VollaersZwart gaan zorgen voor de artistieke aankleding van Rotterdam voor het Songfestival, maakten de Songfestivalorganisatie en de gemeente woensdag bekend. De komende weken zal de organisatie meer kunstproducenten bekendmaken.

Studio VollaersZwart is een kunstenaarsduo van Madje Vollaers en Pascal Zwart. Zij zorgen voor een kleurrijk megalint op de route van het Centraal Station tot Ahoy. Daarnaast versieren ze straten en gebouwen met honderden hergebruikte internationale vlaggen en worden verschillende artiesten aangekleed met stukken gemaakt van vlaggen.

Faye Ellen en Siobhan Burger van Arttenders maken speciaal voor het Eurovisie Songfestival een opvallend concept genaamd TheGoodPlees. Daarbij zorgt een mobiel extravagant podium op verschillende plekken in Rotterdam voor vermaak met bijzondere acts.

"Zowel Arttenders als Studio Vollaerszwart hebben een stevige reputatie in de internationale wereld van kunst en design", aldus Annemieke van Wegen-Delhaas, de projectleider van Citydressing dat verantwoordelijk is voor de aankleding van het Songfestival in Rotterdam. "We zijn ervan overtuigd dat ze met hun Rotterdamse creativiteit én lef zowel bewoners als bezoekers van de stad gaan verrassen."

Het Songfestival wordt dit jaar op 12, 14 en 16 mei gehouden in Ahoy.