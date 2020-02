Een automobilist is op vrijdag 31 januari doorgereden na een aanrijding met een voetganger op een zebrapad, maakt de politie woensdag bekend. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond aan haar been.

De vrouw liep rond 18.30 uur vanaf de Gerrit Jan Mulderstraat richting de Mathenesserlaan. Op de kruising stak ze het zebrapad over en werd ze aangereden door een auto. Daarbij liep ze een gecompliceerde breuk op in haar scheenbeen.

Hoewel de politie de afgelopen weken veel onderzoek heeft gedaan naar de aanrijding, is er nog geen verdachte aangehouden in de zaak. De politie is dan ook dringend op zoek naar getuigen die kunnen leiden tot de aanhouding van de betrokken automobilist.

Op dezelfde laan reed op 11 januari ook een automobilist door na een aanrijding met een voetganger. Het 32-jarige slachtoffer overleed enkele weken later aan haar verwondingen. Een 23-jarige Rotterdammer zit vast.