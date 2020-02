Bij een controle in de Rotterdamse haven heeft de Douane vrijdagmiddag 1.000 kilo cocaïne aangetroffen in een container met bananen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) Rotterdam woensdag.

De container, die afkomstig was uit Ecuador, zou zijn bestemd voor een bedrijf in Portugal. Uit onderzoek is gebleken dat het bedrijf vermoedelijk niets met de smokkel te maken heeft.

De drugs zijn vernietigd. De Douane onderzoekt de zaak samen met de FIOD, Zeehavenpolitie en het OM Rotterdam.