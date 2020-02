De politie en de Inspectie SZW maken woensdag de schade op aan het woonblok in Rotterdam waar maandag een heimachine op viel. Tot die tijd wordt de heimachine niet geruimd, zegt een woordvoerder van de gemeente dinsdag in gesprek met NU.nl.

De heimachine viel tegen de gevel van het zes verdiepingen tellende woonblok in de Rotterdamse wijk Katendrecht. Daarbij raakte niemand gewond, maar de schade aan sommige woningen is fors. De heistelling viel ook op een auto, maar daar zat op dat moment niemand in.

Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen uit voorzorg ter plaatse. Door de ernst van het incident, schaalde de veiligheidsregio op naar GRIP 1, waarbij hulpdiensten intensief met elkaar moeten samenwerken.



Alle bewoners werden tijdelijk door de brandweer geëvacueerd. Op de vijfde verdieping zat iemand korte tijd vast in zijn woning die hij in eerste instantie niet kon verlaten door de schade.

Een deel van de bewoners mocht kort na het incident terugkeren naar huis. Vijf woningen werden onbewoonbaar verklaard. De betreffende bewoners zijn opgevangen bij familie, vrienden of door stichting Salvage.

Of de heimachine omviel door de harde wind is nog onduidelijk. De arbeidsinspectie heeft een onderzoek ingesteld en de gemeente gaat de bouwkundige staat van het pand controleren.