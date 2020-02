VSO De Hoge Brug in Rotterdam ontvangt dinsdag de Lang Leve Liefde Award voor de aandacht die de school tijdens lessen schenkt aan seksualiteit, seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. Initiatiefnemers van de prijs zijn kenniscentrum Rutgers en Soa Aids Nederland.

Andere scholen die een prijs krijgen, zijn het Kolom Praktijkcollege Noord in Amsterdam, het Rudolf Steiner College in Haarlem en Aventus in Apeldoorn.

Rutgers en Soa Aids Nederland reiken de prijs in de week voor Valentijnsdag aan vier scholen uit. De verkiezing moet volgens de initiatiefnemers bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de seksuele vorming op scholen. Bij de beoordeling wordt gelet op educatie, beleid, signalering en omgeving.

De Hoge Brug is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor moeilijk lerende jongeren. Door hun beperking zouden ze risico's minder goed kunnen inschatten, meer vatbaar zijn voor sociale druk en onvoldoende weerbaar zijn, zo melden kenniscentrum Rutgers en Soa Aids Nederland.

"Het is prijzenswaardig dat de school twee vakdocenten relationele en seksuele vorming heeft. Beiden hebben zich gespecialiseerd op het gebied van seksuele gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking als aanvulling op hun opleiding tot leerkracht", aldus de jury.