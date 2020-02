De 46-jarige eigenaar van een avondwinkel is maandag rond 20.45 uur gewond geraakt bij een overval aan de Dordtselaan in de Rotterdamse wijk Feijenoord.

Het slachtoffer was die avond alleen aan het werk toen een donker geklede man de zaak binnenkwam. De overvaller bedreigde en sloeg hem met een vuurwapen en eiste geld. Ook werd er op een bepaald moment geschoten, waardoor het slachtoffer gewond raakte aan zijn arm. Of het vuurwapen bedoeld of onbedoeld afging, is niet bekend.

Een getuige trof de gewonde man aan in de winkel en schakelde de hulpdiensten in, waarna het slachtoffer naar het ziekenhuis werd gebracht.

De overvaller is zonder buit gevlucht in de richting van het Ericaplein en is nog niet aangehouden.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de overval.