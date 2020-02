Station Rotterdam Centraal krijgt gedurende dit jaar 1.750 extra fietsparkeerplekken aan de achter- en voorzijde van het station. Daarbij wordt ook rekening gehouden met fietsen van afwijkend formaat, zoals bakfietsen, meldt de gemeente maandag.

Op 10 februari worden allereerst tijdelijk vijfhonderd extra fietsparkeerplekken gerealiseerd in de groene middenberm tussen rijstroken van de Weenatunnel. Die stalling biedt tot oktober ruimte aan fietsen die tijdelijk niet geparkeerd kunnen worden door de werkzaamheden aan de overige stallingen.

Vervolgens wordt de kelderstalling bij Rotterdam Centraal aangepakt. Daar worden driehonderd plekken gecreëerd voor fietsen met een afwijkend formaat. Die plekken gaan ten koste van 350 gewone fietsparkeerplekken.

In mei wordt de stalling aan de Provenierszijde (aan de achterkant van het station) uitgebreid met circa zevenhonderd plekken. Daarbij wordt ook gedacht aan speciale plekken voor deelfietsen, scooters en bakfietsen.

Tot slot wordt in oktober een stalling voor circa elfhonderd fietsen aan de Conradstraat geplaatst.

Aantal fietsers in Rotterdam neemt toe

De afgelopen tien jaar is het aantal fietsers in Rotterdam met 60 procent toegenomen. De gemeente Rotterdam investeert de komende jaren dan ook fors in fietsparkeerplekken in de stad.

Volgens verantwoordelijk wethouder Judith Bokhove (Mobiliteit) fietsen veel Rotterdammers naar het station om vanaf daar verder te reizen met het openbaar vervoer. "Door te zorgen voor voldoende en veilige fietsenstallingen is het nog aantrekkelijker om het openbaar vervoer te gebruiken. Je kunt je fiets nu veilig parkeren en bent snel bij het station."