De Goudsesingel en de Jonker Fransstraat in Rotterdam zijn maandag tot minstens 16.00 uur afgezet, omdat dakbedekking dreigt los te raken door storm Ciara. Zo'n veertig woningen werden zondag ontruimd vanwege de dreigende situatie.

Het dak is vanwege de harde windstoten momenteel niet te repareren. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is het nog te gevaarlijk om het dak op te gaan. Dit is pas mogelijk als de wind minder krachtig is. Rond 16.30 uur komt de Commando Plaats Incident (CoPI) bijeen. Onder anderen vertegenwoordigers van de gemeente, politie en brandweer komen samen om een plan van aanpak te bespreken.

De bewoners van de ontruimde woningen, die in de nacht van zondag op maandag elders werden opgevangen, mogen tot zeker het einde van de dag niet naar huis. Zij worden door de gemeente per sms op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

Door de storm is er maandag ook hinder op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Breda. Dit komt doordat het herstel van een defect spoor nog niet klaar is, zo meldt de NS. Hierdoor rijden er minder treinen. Wanneer dit is opgelost, is nog onbekend.

Zondag besloot de gemeente Rotterdam vanwege de storm ook het Kralingse Bos af te sluiten. De situatie in het bos was niet veilig, omdat bomen konden omwaaien en takken konden afbreken. Ook de sport- en horecagelegenheden in het bos waren gesloten.

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft tussen zondag en maandag 8.00 uur 374 meldingen. Driehonderd daarvan waren in verband met de storm. Het ging voornamelijk om meldingen in Rotterdam, Vlaardingen en Capelle aan den IJssel. Enkele personen raakten lichtgewond.