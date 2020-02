Ten minste veertig woningen aan de Jonker Fransstraat in Rotterdam zijn zondagavond ontruimd vanwege een onveilig dak door storm Ciara. Bewoners werden tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen sporthal.

De brandweer onderzocht de constructie van meerdere woningen en agenten zetten de hele straat af.

Tramlijnen 7 en 8 werden tijdelijk omgeleid.

Het KNMI kondigde zondag code oranje af voor het hele land vanwege storm Ciara. Langs de noordwestkust en op de Wadden was sprake van een (zware) zuidwesterstorm met windkracht 9 tot 10. De storm ging gepaard met zeer zware windstoten van rond de 120 kilometer per uur.

Hoewel het hoogtepunt van de storm Ciara voorbij is, gaat het ook maandag flink waaien. In het hele land is code geel afgekondigd vanwege harde windstoten.