De gemeente Rotterdam sloot zondag het Kralingse bos af vanwege storm Ciara.

De situatie in het Kralingse bos was niet veilig in verband met het gevaar van omwaaiende bomen of afbrekende takken. Ook de sport- en horecaegelegenheden in het bos waren gesloten.

Andere parken en bossen in de regio bleven wel beschikbaar.

Elders in de Maasstad, in het Rijnmond gebied waaiden bouwmaterialen en steigeronderdelen over de 's-Gravendijkwal. De weg was afgesloten tot alle onderdelen waren opgeruimd.