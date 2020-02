In Rotterdam zijn zaterdag rond 18.45 uur zes minderjarige verdachten opgepakt in verband met een straatroof in het centrum. De leeftijden van de arrestanten liggen tussen de elf en vijftien jaar. Dat meldt de politie zaterdag.

De politie vermoedt dat de jongeren deel uitmaken van een grotere groep. Twee meisjes werden op zaterdag op de Diergaardesingel aangevallen en van hun telefoons beroofd door een groep van acht jongens en twee meisjes.

De verdachten hadden ten tijde van de aanhouding meerdere wapens op zak. Zo werden er messen en een boksbeugel aangetroffen. Ook vond de politie meerdere bivakmutsen.

Momenteel onderzoek de Rotterdamse politie of er een verband is tussen de straatroof op de Diergaardesingel en een andere beroving op de Weena die ongeveer tegelijk plaatsvond.