Het verkeer op de Erasmusbrug in het centrum van Rotterdam is zaterdagmiddag tijdelijk gestremd geweest door een storing. Inmiddels is de weg weer open voor al het verkeer.

Het verkeer stond vanaf 13.15 uur vast. De storing was mogelijk het gevolg van een defecte slagboom. Voetgangers en fietsers konden wel over de brug.

Op de brug waren verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden.