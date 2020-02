Agenten hebben vrijdagmiddag in Rotterdam twee verdachten aangehouden nadat de politie via sociale media filmpjes was tegengekomen waarin vuurwapens en messen werden getoond.

De verdachten zijn een 17-jarige jongen en een 27-jarige man uit Rotterdam.

Agenten hielden de jongen in zijn woning aan, waar ook 300 euro aan contant geld werd aangetroffen. De tweede verdachte werd op de West-Kruiskade in het centrum van de stad aangehouden. Zijn woning in Rotterdam-Zuid werd ook doorzocht, maar de politie heeft daar niets aangetroffen.

De verdachten zitten nog vast en worden later voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie onderzoekt de zaak verder.

De woninginvallen vonden plaats naar aanleiding van videoclips die de verdachten op sociale media hadden geplaatst. Ze hadden zogeheten drill raps gemaakt. Dat is een muziekvorm waarbij gewelddadige teksten worden gebruikt. Ook worden in de teksten andere mensen uitgedaagd, bespot en bedreigd, wat soms leidt tot geweldsincidenten.