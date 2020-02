De lift van de Euromast waar in de nacht van donderdag op vrijdag twintig mensen urenlang door een storing hebben vastgezeten is ook zaterdag nog niet toegankelijk voor het publiek, bevestigt personeel van de uitkijktoren vrijdag aan NU.nl.

Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van de storing. Tot die tijd blijft de desbetreffende lift dicht. De Euromast is wel geopend voor het publiek. Bezoekers kunnen gebruik maken van een tweede lift om naar boven te gaan.

Twintig bezoekers zaten in de nacht van zaterdag op zondag zeker zes uur vast boven in de Euromast in Rotterdam. Door de storing kon de lift, vanwaaruit je over Rotterdam uit kunt kijken, niet meer naar beneden.

Rond middernacht werden de hulpdiensten ingeschakeld door het personeel van de Euromast. Het lukte monteurs uiteindelijk om de lift handmatig naar beneden te krijgen. De inzittenden werden in de nacht van donderdag op vrijdag rond 4.30 uur bevrijd.

Voor zover bekend raakte er niemand gewond.