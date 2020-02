De politie meldt dat er donderdagavond voor de tweede keer in een week tijd een overval is gepleegd op een snackbar op de Oude Wetering in de Rotterdamse wijk Beverwaard.

Rond 20.00 uur kwam een man met een bivakmuts de snackbar binnen. Hij bedreigde het aanwezige personeel met een steekwapen en is er met een geldbedrag vandoor gegaan. Er raakte niemand gewond. De politie is een onderzoek naar de overval gestart.

De dader is een man van tussen de 1,75 en 1,80 meter lang. Hij droeg tijdens de overval een donkere jas met een witte rits en had een plastic tas bij zich. De politie is op zoek naar getuigen.

Het was de tweede keer in een week tijd dat de snackbar werd overvallen. Het is nog onbekend of de twee overvallen met elkaar te maken hebben.