Op dinsdag 28 januari zijn er in het Oceanium in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam vier zwartneushaaien geboren. Drie ervan zijn echter al overleden, zo meldt de dierentuin donderdag.

Dat er zwartneushaaien zijn geboren, is volgens de dierentuin bijzonder. Geen enkele andere dierentuin of aquarium lijkt hiermee te hebben gekweekt, blijkt uit navraag bij Europese en Amerikaanse collega's, meldt Diergaarde Blijdorp.

Twee van de jonge haaien werden echter dood aangetroffen met bijtwonden. Een derde had ook bijtwonden en overleed een dag later. Volgens de dierentuin is het een bekend verschijnsel dat de moeder haar jongen bijt na de geboorte. Er is geen band tussen hen en als de jonge haaien dan in de buurt van hun moeder blijven, is de kans dat zij ze doodbijt erg groot.

De vierde haai, die geen bijtwonden heeft opgelopen, is overgezet naar een apart bassin. Hij zal in de toekomst worden uitgezet in het mangrovegebied in het Oceanium van de dierentuin.

Het Oceanium in Blijdorp kweekt met bedreigde vissoorten. De zwartneushaai is geen bedreigde vissoort, maar de ervaring die bij het kweken wordt opgedaan, kan later wel helpen bij de kweek van bedreigde haaien.