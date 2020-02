De politie heeft woensdag bij een bedrijf aan de Europaweg op de Rotterdamse Maasvlakte in totaal vijf personen aangehouden op verdenking van het voorbereiden van handel in verdovende middelen.

De vijf mannen zijn tussen de 19 en 55 jaar oud en allemaal afkomstig uit Rotterdam.

De douane kreeg aan het eind van de middag een melding binnen dat er vermoedelijk twee uithalers over het terrein liepen. Dat zijn mensen die vaak in opdracht van anderen drugs uit containers halen. De douane startte in samenwerking met de zeehavenpolitie een groot onderzoek naar de verdachte mannen van 19 en 34 jaar oud. Ze werden diezelfde middag nog aangehouden.

Het onderzoek wees uit dat de mannen hulp kregen van een medewerker van het bedrijf aan de Europaweg. Onderzoek hiernaar leidde tot de aanhouding van de 55-jarige medewerker.

Rond 22.30 uur werd gezien dat twee mannen over een hek van het bedrijventerrein klommen. Een politiehelikopter kon in samenwerking met de zeehavenpolitie en de douane de twee mannen van 28 en 29 jaar oud aanhouden. Ze zaten verstopt in een container.

De vijf verdachten zitten nog vast. Of beide zaken met elkaar te maken hebben, wordt nog door de politie onderzocht.