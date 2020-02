De Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR) moet binnen drie weken afstand nemen van de discriminerende uitspraken van haar rector, zegt minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven woensdag in een Kamerbrief. Als de school dit niet doet, verliest de onderwijsinstelling haar bevoegdheid om graden uit te delen.

De school kreeg deze opdracht al in september van 2019, nadat rector Ahmet Akgündüz op de Turkse televisie uitspraken over aanhangers van de islamitische geestelijke Fethullah Gülen had gedaan. Een commissie concludeerde dat de rector met zijn uitspraken haatzaaide.

Akgündüz zei onder meer dat de mensen achter de couppoging in Turkije van 2016 volgens de islamitische leer de doodstraf mogen krijgen.

De IUASR kreeg de opdracht om op haar website en met een advertentie in een landelijke krant afstand te nemen van de uitspraken en kreeg hier drie maanden de tijd voor. IUASR diende bezwaar in, waardoor de termijn van drie maanden werd geschorst.

Minister Van Engelshoven laat woensdag weten dat het bezwaar van de IUASR ongegrond is verklaard en dat de hogeschool binnen drie weken afstand moet nemen van de uitspraken van rector Akgündüz. De school kan nog naar de rechter stappen, laat de minister weten.

'Uitspraken niet goed voor maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef'

Van Engelshoven meende dat scholen zich horen in te zetten voor "de bevordering van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef van hun studenten". Dit houdt onder meer in dat de school en haar vertegenwoordigers geen discriminerende uitspraken doen.

In juni 2019 ontnam Van Engelshoven een andere islamitische hogeschool in Rotterdam de lesbevoegdheid. Het ging om de Europe Islamic University of Applied Sciences (EIUAS). De instelling had faillissement aangevraagd en functioneerde op financieel en bestuurlijk vlak onvoldoende.