Een buschauffeur is dinsdagavond lichtgewond geraakt nadat een automobilist een zwaar voorwerp door de ruit van zijn bus gooide op de Beukelsdijk in Rotterdam. De twee waren verwikkeld in een conflict, meldt de politie.

De automobilist en buschauffeur kregen rond 18.00 uur ruzie op de Beukelsdijk. Kort daarna slingerde de automobilist een zwaar voorwerp door de ruit van de bus.

Deze trof de buschauffeur, die lichtgewond raakte. De politie heeft de automobilist aangehouden.

Waar de ruzie over ging, is niet bekend.