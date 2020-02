De politie heeft maandag na een tip in totaal vier vuurwapens en enkele kilo's drugs gevonden in een woning in de Ellewoutsdijkstraat in de Rotterdamse wijk Charlois. Vijf mannen in de leeftijd van achttien tot twintig jaar zijn aangehouden.

Het pand werd gebruikt om drugs te versnijden. De vier mannen die ten tijde van de politie-inval in de woning waren, werden direct gearresteerd en overgebracht naar het politiebureau. Kort daarna verscheen een vijfde man bij het pand, waarna ook hij werd aangehouden.

Bij nader onderzoek in het pand werden vier vuurwapens en verdovende middelen aangetroffen. Om welke drugs het precies gaat, wordt nog onderzocht.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en onderzoekt de betrokkenheid van de verdachten.