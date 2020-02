De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over een aanrijding die maandag vroeg in de ochtend plaatsvond op de Westzeedijk in Rotterdam. Een bestelauto botste op een hond en reed daarna snel door.

Een bestuurder van een snorscooter schoot de viervoeter en zijn baasje uiteindelijk te hulp. Agenten proberen ook in contact met die persoon te komen.

Automobilisten moeten afhankelijk van de situatie contact opnemen met de politie als zij een dier hebben aangereden. Doorrijden kan strafbaar zijn. Als een huisdier wordt aangereden, kan de aansprakelijkheid worden verlegd naar het baasje.