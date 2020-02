Een zeventienjarige jongen is maandag gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. De politie is nog op zoek naar de dader.

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het waarschijnlijk om een beroving, die uitmondde in een vechtpartij, waarbij de tiener werd neergestoken. Het incident gebeurde maandag even na 17.00 uur op de Cannenburchstraat.

Een traumaheli kwam ter plekke. Het slachtoffer is aanspreekbaar, meldt de politie.

Over de eventuele dader of daders van de steekpartij is nog niks bekend. De politie doet onderzoek naar het incident.