De FIOD heeft maandag meerdere doorzoekingen gedaan in een onderzoek naar de import van bier en frisdrank waarover geen belasting betaald is. Drie panden in Den Haag en Rotterdam zijn doorzocht, evenals zes woningen in Den Haag, Voorburg, Maassluis en Vlaardingen. Er is niemand aangehouden, maar agenten hebben wel onder meer drie auto's en 40.000 euro aan contant geld ingenomen.

Bij de invallen werden ook vuurwapens, patroonhouders en patronen gevonden en overgedragen aan de politie. Verder zijn zijn er bedrijfsadministratie, gegevensdragers en een vrachtwagen in beslag genomen.

Bedrijven bestellen dranken als bier en frisdrank in het buitenland. Op papier worden de dranken geleverd aan een tussenbedrijf, maar in werkelijkheid gaan de dranken direct naar de koper.

De tussenbedrijven heten ook wel 'ploffers'. Ploffers worden als normale vennootschappen opgericht, maar worden opgeheven voordat er belastingen als accijns en btw zijn betaald. Door dit soort praktijken heeft de overheid sinds eind 2016 naar schatting miljoenen euro's misgelopen.