Twee personen zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden op verdenking van rijden onder invloed nadat ze met hun auto over de kop sloegen op de Strevelsweg in Rotterdam.

De politie kwam ter plaatse nadat het een melding kreeg van de auto die over de kop was geslagen. Het voertuig lag omgekeerd op een fietspad. De betrokkenen raakten niet gewond.

De agenten hielden de twee inzittenden aan op verdenking van rijden onder invloed. Verder stelde de politie een onderzoek in naar de toedracht van het ongeval.