Een persoon is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden nadat diegene de eigenaar van een café in Spangen in Rotterdam en een aanwezige klant had mishandeld.

De dader zou zich onbeschoft hebben gedragen in het café. Toen de eigenaar van het café hier wat van zei, werd ze door de dader geslagen. Ook een klant die haar te hulp schoot, moest een klap incasseren.

De politie kwam ter plaatse om de dader aan te houden. De eigenaar deed aangifte tegen de verdachte.