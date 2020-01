De Chinese zaterdagschool Dan Hua in Rotterdam-West is tijdelijk gesloten uit angst onder ouders en leerlingen voor het nieuwe coronavirus. Dat meldt een woordvoerder van de school vrijdag aan Rijnmond.

De school, waar circa vijfhonderd leerlingen komen, sluit als voorzorgsmaatregel om verspreiding van het coronavirus buiten China te voorkomen. De school blijft in ieder geval een maand dicht.

Volgens Rijnmond heerst onder ouders en leerlingen van de school angst voor verspreiding, omdat de leerlingen contact hebben met hun Chinese familieleden.

In maart wordt besloten of de school weer opengaat. De school huist in het pand van het Marnix Gymnasium aan de Essenburgsingel.