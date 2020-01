De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag drie mannen aangehouden na een inbraak in een woning in het centrum van Rotterdam. Het drietal negeerde een stopteken, maar werd na een achtervolging alsnog ingerekend.

Via cameratoezicht kregen dienstdoende agenten de melding dat drie mannen een kluis aan het inladen waren in een auto bij de woning. De auto vluchtte via de Aert van Nesstraat richting het Hofplein.

De achtervolging eindigde in een crash van de auto van de verdachten op de Molenwerfstraat in Berkel en Rodenrijs. De drie mannen sprongen uit de auto en renden weg, maar werden met hulp van een diensthond snel gearresteerd.

Het drietal zit vast en wordt gehoord. De politie roept getuigen op om zich te melden.