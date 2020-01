De man die woensdagmiddag zwaargewond raakte bij een flatbrand aan de Grote Beer in Rotterdam wordt verdacht van brandstichting, bevestigt een politiewoordvoerder donderdag na berichtgeving door RTV Rijnmond.

Uit politieonderzoek blijkt dat de brand is aangestoken. De zwaargewonde bewoner ligt nog in het ziekenhuis. Hij is niet aangehouden, maar is wel officieel als verdachte aangemerkt.

De brand op de vijfde verdieping ging gepaard met veel rook op de gang van het wooncomplex. Bewoners werden via een hoogwerker van de brandweer naar beneden getakeld.